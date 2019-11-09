Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет успех

Гороскоп 2019 называет знаки Зодиака, которые будут притягивать финансовую удачу в середине ноября. Известный астролог Павел Глоба выделил четыре особенных знака Зодиака, для которых следующая неделя будет успешной.

Лев

На следующей неделе Лев способен полностью вникнуть в любую рабочую проблему. Так что, если у него в делах существуют белые пятна и нерешенные вопросы – это отличное время для того, чтобы заняться ими и докопаться до сути.

Чтобы привлечь успех и деньги необходимо попытаться расставить все точки над i в давно назревших вопросах и правильно позиционировать себя и свои проекты.

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

Козерог

Благодаря уверенности в себе и заразительным эмоциям, Козерог сумеет в лучшем виде донести свои самые смелые идеи до начальства и коллег. Чтобы добиться результатов на работе необходимо произвести выгодное впечатление на партнеров.

На работе Козерогу будет свойственна прямота, однако не все свои мысли ему стоит озвучивать вслух – даже если очень захочется. Лучше сдержаться, чем наговорить лишнего, иначе это может плохо отразиться на карьере.

Рыбы

На работе Рыбам будет отлично удаваться заражать своими планами и идеями окружающих. Для этого им даже не обязательно подключать логику – коллегам и начальству вполне достаточно ярких эмоций Рыб.

Дипломатические таланты Рыб достигнут больших высот, позволяя легко налаживать отношения с коллегами и убирать любую напряженность, если она вдруг возникнет.

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

Весы

Весы готовы бороться за то, что они считают истиной в последней инстанции, – то есть за свои идеи и мнения. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах с коллегами, им следует знать: в понедельник шанс, что они кому-то что-то докажут.

На рабочем месте Весы будут востребованы как никогда. Впрочем, их популярность может обернуться и обратной стороной: коллеги и начальство способны наперебой нагружать Весы все новой и новой работой.