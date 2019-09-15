Астролог назвал знаки Зодиака, которые добьются успеха в работе

Гороскоп 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака смогут в скором времени улучшить свое благосостояние и подняться по карьерной лестнице - в гороскопе от Павла Глобы

Карьерный гороскоп 2019 сулит некоторым представителям зодиакальных созвездий продвижение на работе уже в этом месяце. Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет успех.

Дева

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

В этом месяце вы сможете раскрыться во всем своем блеске. Не упустите этот шанс добиться заметного карьерного прогресса. Звезды наполнят вас исключительной мотивацией и уверенностью в себе. Направьте их в сферу финансов, и ваши доходы ощутимо возрастут.

19 числа вам представится возможность выяснить всю информацию, которой вам могло не хватать. 26 число - удачный для вас день. Если вы ведете поиски новой работы, активно рассылайте резюме и сопроводительные письма. 28 числа вы будете демонстрировать исключительно высокую продуктивность труда.

В полной мере проникнитесь этой энергией и направьте ее в конструктивное русло. 30 числа вы ощутите прилив целеустремленности и напора. Сохраните его до следующего месяца - это во многом будет определять его исход.

Стрелец

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

В этом месяце карьера выйдет на первый план вашей жизни. Вы будете преисполнены амбициозности и желания добиться успеха. Любые ваши финансовые начинания будут приносить вам очень хорошие плоды.

Вы сумеете разработать для себя такой план действий, который непременно приведет вас к финансовому успеху. 21 число очень хорошо подходит для того, чтобы обращаться к окружающим с просьбами, в которых они могли вам ранее отказать.

Вы сможете особенно убедительно аргументировать свою позицию и добиться ее поддержки. Ваши верные соратники вам в этом помогут. 26 числа вы будете смотреть на вещи в новом свете. Отходите от привычных вам шаблонов и начинайте разрабатывать новые смелые идеи.

Близнецы

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

В этом месяце вам будет необходимо провести какое-то время наедине со своими мыслями, чтобы навести в них порядок. 19 число - удачный для вас день. Если вы ведете поиски новой работы, активно рассылайте резюме и проводите важные встречи.

21 числа какие-то преграды на вашем пути наконец исчезнут, и вы сможете вздохнуть полной грудью. 30 число прекрасно подходит для новых начинаний.

Однако для того чтобы взяться за них, вам будет нужно отказаться от ряда старых проектов и инициатив. Наведите порядок в своих делах, чтобы подготовить почву для новых свершений.

Напомним, что астролог назвал знаки Зодиака, которые преодолеют кризис.

Ранее сообщалось о том, что в конце сентября украинцев накроет сильный магнитный шторм.