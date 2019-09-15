ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог назвав знаки Зодіаку, які доб'ються успіху в роботі

STYLERЖиття    15.09.2019 - 08:01
Астролог назвав знаки Зодіаку, які доб'ються успіху в роботі
Гороскоп 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку зможуть незабаром поліпшити свій добробут і піднятися по кар'єрних сходах - в гороскопі від Павла Глоби

Кар'єрний гороскоп 2019 обіцяє деяким представникам зодіакальних сузір'їв просування на роботі вже в цьому місяці. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, яких чекає успіх.

Діва

Астролог назвав знаки Зодіаку, які доб'ються успіху в роботі

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

У цьому місяці ви зможете розкритися у всій своїй красі. Не пропустіть цей шанс домогтися помітного кар'єрного поступу. Зірки наповнять вас виключною мотивацією і впевненістю в собі. Направте їх в сферу фінансів, і ваші доходи відчутно зростуть.

19 числа вам представиться можливість з'ясувати всю інформацію, яку вам могло не вистачати. 26 число - вдалий день для вас. Якщо ви ведете пошуки нової роботи, активно розсилайте резюме та супровідні листи. 28 числа ви будете демонструвати виключно високу продуктивність праці.

В повній мірі проникніться цією енергією і направте її в конструктивне русло. 30 числа ви відчуєте прилив цілеспрямованості та напору. Збережіть його до наступного місяця - це багато в чому буде визначати його результат.

Стрілець

Астролог назвав знаки Зодіаку, які доб'ються успіху в роботі

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

В цьому місяці кар'єра вийде на перший план вашого життя. Ви будете сповнені амбітності і бажання досягти успіху. Будь-які ваші фінансові починання будуть приносити вам дуже хороші плоди.

Ви зумієте розробити для себе такий план дій, який неодмінно приведе вас до фінансового успіху. 21 число дуже добре підходить для того, щоб звертатися до оточуючих з проханнями, в яких вони могли вам раніше відмовити.

Ви зможете особливо переконливо аргументувати свою позицію та досягти її підтримки. Ваші вірні соратники вам у цьому допоможуть. 26 числа ви будете дивитися на речі в новому світлі. Відходьте від звичних вам шаблонів і починайте розробляти нові сміливі ідеї.

Близнюки

Астролог назвав знаки Зодіаку, які доб'ються успіху в роботі

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

У цьому місяці вам буде необхідно провести якийсь час наодинці зі своїми думками, щоб навести в них порядок. 19 число - вдалий день для вас. Якщо ви ведете пошуки нової роботи, активно розсилайте резюме і проводите важливі зустрічі.

21 числа якісь перешкоди на вашому шляху нарешті зникнуть, і ви зможете зітхнути на повні груди. 30 число прекрасно підходить для нових починань.

Однак для того щоб взятися за них, вам буде потрібно відмовитися від ряду старих проектів та ініціатив. Наведіть порядок у своїх справах, щоб підготувати ґрунт для нових звершень.

Нагадаємо, що астролог назвав знаки Зодіаку, які подолають кризу.

Раніше повідомлялося про те, що в кінці вересня українців накриє сильний магнітний шторм.

Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить у 2020 році Найвдаліший час в році: астролог назвав головних везунчиків середини осені
Новини України гороскопкарьера
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся