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Астролог назвал главных везунчиков февраля: денежные потоки не иссякнут

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 06:28
Астролог назвал главных везунчиков февраля: денежные потоки не иссякнут
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп 2020 сулит финансовую прибыль этим знакам Зодиака - детально в прогнозе Павла Глобы

Гороскоп 2020 подскажет, кому из знаков Зодиака повезет с деньгами в феврале. Известный астролог Павел Глоба назвал четыре представителя зодиакального круга, и дал им советы, как использовать милость планет себе во благо. Детальный прогноз в материале Styler.

Тельцы

Для Тельцов февраль будет насыщен различными событиями, но самые серьезные ожидаются в карьерной сфере. Представители знака смогут получить продвижение и повышение заработной платы. Последний месяц зимы будет очень активным, Тельцы воплотят в жизнь все свои планы, легко справятся с неприятностями и продолжат дальнейшую работу на увеличение прибыли.

Близнецы

Близнецы в феврале 2020 года получат долгожданную стабильность практически во всех жизненных сферах. Но основной акцент будет на финансовой сфере, астролог уверен, что благодаря вложенным усилиям представителей знака ждет внушительная прибыль. Павел Глоба рекомендует работать независимо и не давать в долг. Кроме того, стоит опасаться недоброжелателей, которые могут почувствовать успех и попытаться сесть на шею.

Девы

Девы в конце зимы 2020 много сил и времени будут отдавать работе, что позволит представителям этого знака обрести финансовое благополучие. Астролог уверен, что несмотря на трудоголизм, ресурс Дев не исчерпается, а все старания принесут ощутимые приятные бонусы. Павел Глоба рекомендует представителям знака использовать уникальный шанс, дарованный им Вселенной.

Рыбы

Финансовая сфера станет основной в феврале 2020 в жизни Рыб. Наиболее активной для них станет деловая сфера, и все былые заслуги в следующем месяце будут оценены по достоинству. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, получат выгодные предложения о работе, и, сделав взвешенный выбор, к концу зимы 2020 года станут настоящими богачами.

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