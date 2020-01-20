ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог назвав головних везунчиків лютого: грошові потоки не вичерпаються

STYLERЖиття    20.01.2020 - 06:28
Астролог назвав головних везунчиків лютого: грошові потоки не вичерпаються
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп 2020 обіцяє фінансовий прибуток цим знакам Зодіаку - детально в прогнозі Павла Глоби

Гороскоп 2020 підкаже, кому із знаків Зодіаку пощастить з грошима в лютому. Відомий астролог Павло Глоба назвав чотири представника зодіакального кола, і дав їм поради, як використовувати милість планет собі на благо. Детальний прогноз в матеріалі Styler.

Тельці

Для Тельців лютий буде насичений різними подіями, але найсерйозніші очікуються у кар'єрній сфері. Представники знаку зможуть отримати просування і підвищення заробітної плати. Останній місяць зими буде дуже активним, Тельці втілять в життя всі свої плани, легко впораються з неприємностями і продовжать подальшу роботу на збільшення прибутку.

Близнюки

Близнюки в лютому 2020 року отримають довгоочікувану стабільність практично у всіх життєвих сферах. Але основний акцент буде на фінансовій сфері, астролог впевнений, що завдяки вкладеним зусиллям представників знаку чекає значний прибуток. Павло Глоба рекомендує працювати незалежно і не давати в борг. Крім того, варто побоюватися недоброзичливців, які можуть відчути успіх і спробувати сісти на шию.

Діви

Діви в кінці зими 2020 багато сил і часу віддаватимуть роботі, що дозволить представникам цього знаку знайти фінансове благополуччя. Астролог впевнений, що незважаючи на трудоголізм, ресурс Дів не вичерпається, а всі старання принесуть відчутні приємні бонуси. Павло Глоба рекомендує представникам знака використати унікальний шанс, дарований їм всесвітом.

Риби

Фінансова сфера стане основною в лютому 2020 в житті Риб. Найбільш активною для них стане ділова сфера, і всі колишні заслуги в наступному місяці будуть оцінені по достоїнству. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, отримають вигідні пропозиції про роботу, і, зробивши зважений вибір, і до кінця зими 2020 року стануть справжніми багатіями.

Відкриються дивовижні речі: знаки Зодіаку, яких очікує любовна пригода Всі гори будуть коритися: кому із знаків Зодіаку нечувано пощастить
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся