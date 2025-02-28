Астролог дала важливий прогноз на 28 лютого. Що заборонено робити в останній день зими

Прогноз астропогоди на 28 лютого

"Не можна оформляти шлюб, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання. Уникайте сексуальних розваг", - радить Соловйова.

28 лютого о 02:45 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика.

"Слідкуйте за думками: сформовані уявні форми повинні бути виключно позитивними, оскільки незабаром усі згенеровані ментальні фантазії будуть легко впроваджуватися у життя. Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця", - пояснила астролог.

28 лютого Місяць буде у Рибах у поєднанні з Сонцем. Тому, зазначає експерт, усе, що стосується здоров’я (психічного та фізичного), психосоматики, психології, далеких подорожей (особливо морських), ретритів, усамітнення, мистецтва (особливо фотографії та кінематографу), звичок, буде у фокусі.

"Обидва світила будуть у складних аспектах з Юпітером, який до того ж буде у руйнівному градусі Близнюків. Тому краще не планувати нічого по сфері вашого радиксу, в якій в момент Молодика знаходитиметься транзитний Юпітер", - зазначила Соловйова.



Гороскоп на 28 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

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28 лютого - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природньою красою. Утримайтесь від романтики", - радить Соловйова.

До 9 березня, нагадала астролог, Юпітер буде у руйнівному градусі Близнюків️. Цей градус приносить випробування на міцність, витривалість і витримку.

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