Астролог дала головні поради на 23 липня. Що заборонено робити у вівторок

Головні правила цього дня - поради на 23 липня

"Несприятливий період для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, подорожей, оформлення угод і коштовних покупок", - зазначила Соловйова.

День буде пасивним, але є небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати, попереджає астролог. Також врахуйте такі поради:

не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму та негативним думкам

не бажано вживати м’ясну їжу, палити та вживати алкоголь

не пораньте інших навіть словом

відмовтесь від значних фізичних навантажень і тренувань

не переглядайте агресивний контент

дійсність відзеркалить вашу сутність, все, що буде сказане про вас, правда

не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї.

Астропрогноз на 23 липня (ілюстрація: freepik.com)

Що треба зробити у вівторок

"23 липня - вівторок, день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші", - розповіла астролог.

Також Соловйова радить:

пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі

можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі

підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги

у цей день настане період перемоги над комплексами

добре займатись з дітьми

корисні голодування, відвідування сауни, чистка кишківника, масаж, косметологічні процедури, зміцнення здоров’я.

Підказки від астролога на 23 липня (ілюстрація: freepik.com)

Головні особливості цього дня

"23-го липня з 21:19 до 22:57, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість буде у руйнівному градусі Риб", - розповіла астролог.

"А Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, 23-го липня буде у руйнівному градусі Близнюків", - додала вона.

Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він, пояснює Соловйова, приносить випробування на міцність, витривалість та витримку.

Що нам принесе цей вівторок (ілюстрація: freepik.com)

Також цей градус притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Рибах️ цей градус чинить руйнівну дію на психіку, викликає підсвідомі страхи, створює можливість потрапляння у психічну залежність, схильність до масових психозів, розчарування у житті, перешкоди, борги. Це символ недовіри, градус душевнохворих, алкозалежних, наркоманів, самогубців",- зазначила астролог.

Руйнівний градус хитрий, холодний, агресивний, підлий, підступний. Він заплутує у власних підступах тих, хто ними зловживає. Він, пояснює астролог, додає схильності до душевних хвороб, маній, руйнівності, насильства, садизму. Створює нестійкі та хаотичні обставини, гасить творчі імпульси, ініціативу та самовпевненість.

"У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат, збочення. У медичній астрології з цим градусом пов'язана вегетативна нервова система, будь-якого роду ураження нервової системи та ослаблений зір", - додала астролог.

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