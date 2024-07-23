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Астролог дала главные советы на 23 июля. Что запрещено делать во вторник

Что нужно сделать 23 июля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 23 июля и рассказала, что можно и категорически запрещено делать во вторник.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) эксперт рассказала, чем особенный этот день и чего от него ждать.

Главные правила этого дня - советы на 23 июля

"Неблагоприятный период для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, путешествий, оформление сделок и ценных покупок", - отметила Соловьева.

День будет пассивным, но есть опасность подпасть под чужое влияние и начать кому-то подражать, предупреждает астролог. Также учтите следующие советы:

  • не поддавайтесь иллюзиям, эгоизму и негативным мыслям
  • не желательно употреблять мясную пищу, курить и употреблять алкоголь
  • не раньте других даже словом
  • откажитесь от значительных физических нагрузок и тренировок
  • не просматривайте агрессивный контент
  • действительность отразит вашу сущность, все, что будет сказано о вас, правда
  • не инициируйте новые активности, связанные с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия.

Астропрогноз на 23 июля (иллюстрация: freepik.com)

Что нужно сделать во вторник

"23 июля - вторник, день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Благоприятное время для тех, кто имеет предпринимательскую способность, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги", - рассказала астролог.

Также Соловьева советует:

  • простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не оскорбляйте сами
  • можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме
  • подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги
  • в этот день наступит период победы над комплексами
  • хорошо заниматься с детьми
  • полезны голодания, посещение сауны, чистка кишечника, массаж, косметологические процедуры, укрепление здоровья.

Подсказки от астролога на 23 июля (иллюстрация: freepik.com)

Главные особенности этого дня

"23 июля с 21:19 до 22:57, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость будет в разрушительном градусе Рыб", - рассказала астролог.

"А Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, 23 июля будет в разрушительном градусе Близнецов", - добавила она.

Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только сквозь испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он, объясняет Соловьева, приносит испытания на крепкость, выносливость и выдержку.

Что нам принесет в этот вторник (иллюстрация: freepik.com)

Также этот градус притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

"В Рыбах️ этот градус оказывает разрушительное действие на психику, вызывает подсознательные страхи, создает возможность попадания в психическую зависимость, склонность к массовым психозам, разочарование в жизни, препятствия, долги. Это символ недоверия, градус душевнобольных, алкозависимых, наркоманов, самоубийц",- отметила астролог.

Разрушительный градус хитрый, холодный, агрессивный, подлый, коварный. Он запутывает в собственных происках тех, кто ими злоупотребляет. Он, объясняет астролог, придает склонности к душевным болезням, маниям, разрушительности, насилию, садизму. Создает неустойчивые и хаотические обстоятельства, гасит творческие импульсы, инициативу и самоуверенность.

"В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор, извращение. В медицинской астрологии с этим градусом связана вегетативная нервная система, любого рода поражение нервной системы и ослабленное зрение" , - добавила астролог.

Именно поэтому:

  • не полагайтесь на тех, кто не стоит доверия
  • не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило
  • не ставьте себя в зависимость от окружающих
  • не подстраивайтесь под других.

К слову, ранее уже появился Таро-гороскоп на неделю.

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