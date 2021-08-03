Астрофизик назвал 8 самых реалистичных фильмов об исследовании космоса

Топ лучших фильмов о космосе с научной точки зрения

По словам ученого, фильм о космосе, в котором лучше всего обрисовываются детали - "2001 год: Космическая одиссея". Это культовая научно-фантастическая лента Стэнли Кубрика о большом исследовании искусственного интеллекта и развития человека.

"Этот фильм действительно культовый. Он вышел еще в 1960-х годах, но и через 50 лет он актуален", - комментирует астрофизик.

Трейлер фильма "2001 год: Космическая одиссея"

На втором месте - "Аполлон-13" режиссера Рона Говарда, в котором показан один из самых драматических моментов освоения космоса.

"Это очень реалистичный, почти документальный фильм", - говорит Рокард.

Трейлер фильма "Аполлон-13"

Замыкает тройку лучших фантастическая драма Джона Стерджеса "Потерянные" (или "Отрезанные от мира").

Трейлер фильма "Потерянные"

Скрытые фигуры (2016)

Первый человек (2018)

Гравитация (2013)

Марсианин (2015)

Блюдо (2000)

Заметим, что в топе отсутствует американский фантастический фильм-катастрофа 1998 года "Армагеддон", в котором рассказывается история группы бурильщиков, которые были подготовлены НАСА, чтобы остановить гигантский астероид до его столкновения с Землей. А это, между прочим, один из самых успешных и кассовых фильмов о космосе.