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Астрофизик назвал 8 самых реалистичных фильмов об исследовании космоса

Автор: Дмитрий Войналович

Фильмы об освоении космоса и о путешествиях по Вселенной являются очень популярными в мире. Но большинство из них, конечно, имеют целью развлечь зрителей, а не рассказать им какие-то научные интересности. А если режиссеры и пробуют что-то подобное - то далеко не всегда у них получается.

Французский астрофизик Фрэнсис Рокар назвал изданию Insider топ фильмов о космосе, которые являются наиболее реалистичными с научной точки зрения.

Топ лучших фильмов о космосе с научной точки зрения

По словам ученого, фильм о космосе, в котором лучше всего обрисовываются детали - "2001 год: Космическая одиссея". Это культовая научно-фантастическая лента Стэнли Кубрика о большом исследовании искусственного интеллекта и развития человека.

"Этот фильм действительно культовый. Он вышел еще в 1960-х годах, но и через 50 лет он актуален", - комментирует астрофизик.

Трейлер фильма "2001 год: Космическая одиссея"

На втором месте - "Аполлон-13" режиссера Рона Говарда, в котором показан один из самых драматических моментов освоения космоса.

"Это очень реалистичный, почти документальный фильм", - говорит Рокард.

Трейлер фильма "Аполлон-13"

Замыкает тройку лучших фантастическая драма Джона Стерджеса "Потерянные" (или "Отрезанные от мира").

Трейлер фильма "Потерянные"

  • Скрытые фигуры (2016)
  • Первый человек (2018)
  • Гравитация (2013)
  • Марсианин (2015)
  • Блюдо (2000)

Заметим, что в топе отсутствует американский фантастический фильм-катастрофа 1998 года "Армагеддон", в котором рассказывается история группы бурильщиков, которые были подготовлены НАСА, чтобы остановить гигантский астероид до его столкновения с Землей. А это, между прочим, один из самых успешных и кассовых фильмов о космосе.

Напомним, ранее вышел трейлер дебютного фильма Кати Царик.

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