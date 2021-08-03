Астрофізик назвав 8 найреалістичніших фільмів про дослідження космосу

Топ кращих фільмів про космос з наукової точки зору

За словами науковця, фільм про космос, у якому найкраще змальовуються деталі - "2001 рік: Космічна одіссея". Це культова науково-фантастична стрічка Стенлі Кубрика про велике дослідження штучного інтелекту і розвитку людини.

"Цей фільм дійсно культовий. Він вийшов ще у 1960-х роках, але й через 50 років він актуальний", - коментує астрофізик.

Трейлер фільму "2001 рік: Космічна одіссея"

На другому місці - "Аполлон-13" режисера Рона Говарда, у якому показано один із найдраматичніших моментів освоєння космосу.

"Це дуже реалістичний, майже документальний фільм", - каже Рокард.

Трейлер фільму "Аполлон-13"

Замикає трійку кращих фантастична драма Джона Стерджеса "Загублені" (або "Відрізані від світу").

Трейлер фільму "Загублені"

Приховані фігури (2016)

Перша людина (2018)

Гравітація (2013)

Марсіанин (2015)

Страва (2000)

Зауважимо, що у топі відсутній американський фантастичний фільм-катастрофа 1998 року "Армагеддон", у якому розповідається історія групи бурильників, що були підготовлені НАСА, аби зупинити гігантський астероїд до його зіткнення із Землею. А це, між іншим, один з найуспішніших і найкасовіших фільмів про космос.