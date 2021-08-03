RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Астрофізик назвав 8 найреалістичніших фільмів про дослідження космосу

Автор: Дмитрий Войналович

Фільми про освоєння космосу і про подорожі Всесвітом є дуже популярними у світі. Але більшість з них, звісно, мають за мету розважити глядачів, а не розповісти їм якісь наукові цікавинки. А якщо режисери й пробують щось подібне - то далеко не завжди у них виходить.

Французький астрофізик Френсіс Рокар назвав виданню Insider топ фільмів про космос, які є найбільш реалістичними з наукової точки зору.

Топ кращих фільмів про космос з наукової точки зору

За словами науковця, фільм про космос, у якому найкраще змальовуються деталі - "2001 рік: Космічна одіссея". Це культова науково-фантастична стрічка Стенлі Кубрика про велике дослідження штучного інтелекту і розвитку людини.

"Цей фільм дійсно культовий. Він вийшов ще у 1960-х роках, але й через 50 років він актуальний", - коментує астрофізик.

Трейлер фільму "2001 рік: Космічна одіссея"

На другому місці - "Аполлон-13" режисера Рона Говарда, у якому показано один із найдраматичніших моментів освоєння космосу.

"Це дуже реалістичний, майже документальний фільм", - каже Рокард.

Трейлер фільму "Аполлон-13"

Замикає трійку кращих фантастична драма Джона Стерджеса "Загублені" (або "Відрізані від світу").

Трейлер фільму "Загублені"

  • Приховані фігури (2016)
  • Перша людина (2018)
  • Гравітація (2013)
  • Марсіанин (2015)
  • Страва (2000)

Зауважимо, що у топі відсутній американський фантастичний фільм-катастрофа 1998 року "Армагеддон", у якому розповідається історія групи бурильників, що були підготовлені НАСА, аби зупинити гігантський астероїд до його зіткнення із Землею. А це, між іншим, один з найуспішніших і найкасовіших фільмів про космос.

Нагадаємо, раніше вийшов трейлер дебютного фільму Каті Царик.

Також читайте про українських мандрівників, які показують планету під іншим кутом.

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы