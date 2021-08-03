Астрофізик назвав 8 найреалістичніших фільмів про дослідження космосу

Фільми про освоєння космосу і про подорожі Всесвітом є дуже популярними у світі. Але більшість з них, звісно, мають за мету розважити глядачів, а не розповісти їм якісь наукові цікавинки. А якщо режисери й пробують щось подібне - то далеко не завжди у них виходить.
Французький астрофізик Френсіс Рокар назвав виданню Insider топ фільмів про космос, які є найбільш реалістичними з наукової точки зору.
За словами науковця, фільм про космос, у якому найкраще змальовуються деталі - "2001 рік: Космічна одіссея". Це культова науково-фантастична стрічка Стенлі Кубрика про велике дослідження штучного інтелекту і розвитку людини.
"Цей фільм дійсно культовий. Він вийшов ще у 1960-х роках, але й через 50 років він актуальний", - коментує астрофізик.
Трейлер фільму "2001 рік: Космічна одіссея"
На другому місці - "Аполлон-13" режисера Рона Говарда, у якому показано один із найдраматичніших моментів освоєння космосу.
"Це дуже реалістичний, майже документальний фільм", - каже Рокард.
Трейлер фільму "Аполлон-13"
Замикає трійку кращих фантастична драма Джона Стерджеса "Загублені" (або "Відрізані від світу").
Трейлер фільму "Загублені"
Зауважимо, що у топі відсутній американський фантастичний фільм-катастрофа 1998 року "Армагеддон", у якому розповідається історія групи бурильників, що були підготовлені НАСА, аби зупинити гігантський астероїд до його зіткнення із Землею. А це, між іншим, один з найуспішніших і найкасовіших фільмів про космос.
Нагадаємо, раніше вийшов трейлер дебютного фільму Каті Царик.
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