Астрофизик назвал 8 самых реалистичных фильмов об исследовании космоса

Фильмы об освоении космоса и о путешествиях по Вселенной являются очень популярными в мире. Но большинство из них, конечно, имеют целью развлечь зрителей, а не рассказать им какие-то научные интересности. А если режиссеры и пробуют что-то подобное - то далеко не всегда у них получается.

Французский астрофизик Фрэнсис Рокар назвал изданию Insider топ фильмов о космосе, которые являются наиболее реалистичными с научной точки зрения.

Топ лучших фильмов о космосе с научной точки зрения

По словам ученого, фильм о космосе, в котором лучше всего обрисовываются детали - "2001 год: Космическая одиссея". Это культовая научно-фантастическая лента Стэнли Кубрика о большом исследовании искусственного интеллекта и развития человека.

"Этот фильм действительно культовый. Он вышел еще в 1960-х годах, но и через 50 лет он актуален", - комментирует астрофизик.

Трейлер фильма "2001 год: Космическая одиссея"

На втором месте - "Аполлон-13" режиссера Рона Говарда, в котором показан один из самых драматических моментов освоения космоса.

"Это очень реалистичный, почти документальный фильм", - говорит Рокард.

Трейлер фильма "Аполлон-13"

Замыкает тройку лучших фантастическая драма Джона Стерджеса "Потерянные" (или "Отрезанные от мира").

"Этот фильм очень реалистичен. Астронавты оказываются застрявшими на орбите, потому что двигатель на их корабле, предназначенный для возвращения их на Землю, не запускается. Вполне возможно, что это может произойти однажды... На самом деле, довольно странно, что этого еще не случилось", - объясняет астрофизик.

Трейлер фильма "Потерянные"

Также в списке самых реалистичных фильмов о космосе по версии ученого присутствуют такие картины, как:

Скрытые фигуры (2016)

Первый человек (2018)

Гравитация (2013)

Марсианин (2015)

Блюдо (2000)

Заметим, что в топе отсутствует американский фантастический фильм-катастрофа 1998 года "Армагеддон", в котором рассказывается история группы бурильщиков, которые были подготовлены НАСА, чтобы остановить гигантский астероид до его столкновения с Землей. А это, между прочим, один из самых успешных и кассовых фильмов о космосе.