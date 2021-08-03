Астрофізик назвав 8 найреалістичніших фільмів про дослідження космосу

Фільми про освоєння космосу і про подорожі Всесвітом є дуже популярними у світі. Але більшість з них, звісно, мають за мету розважити глядачів, а не розповісти їм якісь наукові цікавинки. А якщо режисери й пробують щось подібне - то далеко не завжди у них виходить.

Французький астрофізик Френсіс Рокар назвав виданню Insider топ фільмів про космос, які є найбільш реалістичними з наукової точки зору.

Топ кращих фільмів про космос з наукової точки зору

За словами науковця, фільм про космос, у якому найкраще змальовуються деталі - "2001 рік: Космічна одіссея". Це культова науково-фантастична стрічка Стенлі Кубрика про велике дослідження штучного інтелекту і розвитку людини.

"Цей фільм дійсно культовий. Він вийшов ще у 1960-х роках, але й через 50 років він актуальний", - коментує астрофізик.

Трейлер фільму "2001 рік: Космічна одіссея"

На другому місці - "Аполлон-13" режисера Рона Говарда, у якому показано один із найдраматичніших моментів освоєння космосу.

"Це дуже реалістичний, майже документальний фільм", - каже Рокард.

Трейлер фільму "Аполлон-13"

Замикає трійку кращих фантастична драма Джона Стерджеса "Загублені" (або "Відрізані від світу").

"Цей фільм дуже реалістичний. Астронавти виявляються застряглими на орбіті, тому що двигун на їхньому кораблі, призначений для повернення їх на Землю, не запускається. Цілком можливо, що це може статися одного дня... Насправді, досить дивно, що цього ще не трапилося", - пояснює астрофізик.

Трейлер фільму "Загублені"

Також у списку найреалістичніших фільмів про космос по версії науковця присутні такі картини, як:

Приховані фігури (2016)

Перша людина (2018)

Гравітація (2013)

Марсіанин (2015)

Страва (2000)

Зауважимо, що у топі відсутній американський фантастичний фільм-катастрофа 1998 року "Армагеддон", у якому розповідається історія групи бурильників, що були підготовлені НАСА, аби зупинити гігантський астероїд до його зіткнення із Землею. А це, між іншим, один з найуспішніших і найкасовіших фільмів про космос.