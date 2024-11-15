Астероїд "Бог Хаосу" наблизиться до Землі в особливий день: вчені з'ясували нові дані

Як з'ясували науковці, астероїд 99942 Апофіс, який названий на честь давньоєгипетського бога хаосу, наблизиться до Землі в п'ятницю, 13-го.

Крім того, передбачається, що сила тяжіння нашої планети може викликати астроструси. Тобто, космічний камінь здригнеться через гравітаційне тяжіння Землі, коли буде проходити на найближчий відстані від планети.

Розміри цього астероїду колосальні - 450 на 170 метрів, що приблизно дорівнює розміру Емпайр-Стейт-Білдінгу.

До максимального зближення лишилося всього 5 років - вчені очікують, що ця знаменна подія відбудеться 13 квітня 2029 року. І, як вказують у планетарному товаристві, вплив цього астероїда буде еквівалентним вибуху. Якби він вдарив по Землі, то це було б рівносильно вибуху десятків сотень ядерних бомб.

Це космічне тіло викликає занепокоєння у вчених ще з 2004 року, коли вони виявили ймовірність того, що воно занадто близько наблизиться до Землі. Більш ретельні розрахунки виявили, що відстань буде складати 29 000 миль (46 600 км).

"Коли його виявили у 2004 році, Апофіс був визначений як один з найнебезпечніших астероїдів, які можуть вплинути на Землю. Але ця оцінка змінилась, після того, як астрономи відстежили Апофіс, і його орбіта стала краще визначена", - сказали у NASA.

Також вчені додали, що у 2021 році кампанія радіолокаційних спостережень в поєднанні з точним аналізом орбіти дозволила астрономам зробити висновок, що немає ризику того, що цей астероїд вплине на нашу планету. Принаймні протягом найближчого століття.

Команда дослідників під керівництвом Рональда-Луїса Баллуза, дослідника астероїдів з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса, дослідила, що може статися з Апофісом, коли він проходить через гравітаційне поле Землі, і виявила можливість цих "астротрусів".

Вважається, що він пройде достатньо близько, щоб гравітація нашої планети спричинила інтенсивні вібрації та зміщення поверхні. Дослідники передбачають, що гравітаційна сила Землі може мати дві драматичні наслідки для Апофіса - підземні поштовхи та зміну руху астероїда.

Але команда не дізнається напевно, поки місія NASA OSIRIS-APEX не зустрінеться з Апофісом під час його обльоту. Астероїд вивчатимуть протягом 18 місяців, щоб задокументувати будь-які фізичні зміни.