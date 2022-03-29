Астероид упадет на Землю 6 мая? Ученые NASA рассказали правду о "столкновении"

Что говорят в NASA

Как выяснилось,

На минимальное расстояние к Земле он подойдет 6 мая. И хотя его орбита очень близка к орбите Земли, а скорость очень высокая (

2009 JF1 - очень маленький астероид, орбита которого пересекает орбиту Земли.

классифицировало 2009 JF1 как "астероид, сближающийся с Землей" из-за близости его орбиты к Земле, но он не считается потенциально опасным, поскольку компьютерное моделирование не указало на неизбежную вероятность столкновения в будущем.

По Туринской шкале оценку столкновения астероида с Землей приравнивают к нулю (шкала использует величины от 0 до 10).

А по Палермской шкале -4,41. В этой школе рейтинг менее -2 указывает на практическое отсутствие вероятности столкновения.