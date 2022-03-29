Астероїд впаде на Землю 6 травня? Вчені NASA розповіли правду про "зіткнення"

Що кажуть в NASA

Як з'ясувалося,

На мінімальну відстань до Землі він підійде 6 травня. І хоча його орбіта дуже близька до орбіти Землі, а швидкість дуже висока (

2009 JF1 - дуже маленький астероїд, орбіта якого перетинає орбіту Землі.

класифіковано 2009 JF1 як "астероїд, що зближується з Землею" через близькість його орбіти до Землі, але він не вважається потенційно небезпечним, оскільки комп'ютерне моделювання не вказало на неминучу ймовірність зіткнення в майбутньому.

За Туринською шкалою оцінку зіткнення астероїда з Землею прирівнюють до нуля (шкала використовує величини від 0 до 10).

А за Палермською шкалою -4,41. У цій школі рейтинг менш -2 вказує на практичну відсутність ймовірності зіткнення.