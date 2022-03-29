RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Астероїд впаде на Землю 6 травня? Вчені NASA розповіли правду про "зіткнення"

Колаж РБК-Україна: чи буде зіткнення з астероїдом 6 травня
Автор: Світлана Мащенко

Багато ЗМІ зарясніли страшними заголовками про величезний астероїд, який зіткнеться з землею вже 6 травня 2022 року.

Чи так це - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що кажуть в NASA

Як з'ясувалося,

На мінімальну відстань до Землі він підійде 6 травня. І хоча його орбіта дуже близька до орбіти Землі, а швидкість дуже висока (

2009 JF1 - дуже маленький астероїд, орбіта якого перетинає орбіту Землі.

класифіковано 2009 JF1 як "астероїд, що зближується з Землею" через близькість його орбіти до Землі, але він не вважається потенційно небезпечним, оскільки комп'ютерне моделювання не вказало на неминучу ймовірність зіткнення в майбутньому.

За Туринською шкалою оцінку зіткнення астероїда з Землею прирівнюють до нуля (шкала використовує величини від 0 до 10).

А за Палермською шкалою -4,41. У цій школі рейтинг менш -2 вказує на практичну відсутність ймовірності зіткнення.

Раніше ми писали, що вчені показали фото Марса, зроблені з вкрай близької відстані.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
NASAАстероїд