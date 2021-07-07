Астероид-гигант скоро сблизится с Землей: дата и есть ли угроза

В сторону Земли летит гигантский астероид 2008 GO20, длина которого может в два раза превышать знаменитый Биг-Бен. Он несется на огромной скорости - 8,18 км в секунду и сблизится на минимальное расстояние с планетой уже в этом месяце.
Что известно о космическом объекте, почему он может представлять опасность - читайте ниже в нашем материале.
Так, по данным ресурса Еxpress, длина астероида может составлять от 92 до 210 метров, тогда как высота башни Вестминстерского дворца, которую называют Биг-Бен, 96,3 метра.
Астероид приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 24 июля в 15:13. Он движется на огромной скорости - 8,18 километра в секунду (29500 километров в час).
Минимальное расстояние объекта от планеты составит 4,91 млн км. Такое расстояние считается безопасным, уверяют ученые.
На схеме ниже орбита Земли обозначена синим, астероида 2008 GO20 белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.
Фото: Орбита астероида 2008 GO20 (Ин-Спейс)
Ученые NASA к "потенциально опасным" астероидам причисляют объекты, которые соответствуют таким критериям: диаметр - свыше 140 метров, минимальное сближение с планетой - 7,5 млн км.
И хотя июльский астероид опасности не представляет, такие космические тела пристально отслеживаются, так как они систематически сближаются с Землей и их траектория меняется.
Так, следующая встреча астероида 2008 GO20 и нашей планеты состоится 26 июля 2034 года. В этот день он промчится уже на более близком (но по-прежнему безопасном) расстоянии примерно 4,54 миллиона километров.
Ранее мы писали, что на Солнце произошла сверхмощная вспышка, которой присвоили самый высокий "класс Х". Ученые рассказали, опасно ли это явление для людей.
Также мы писали, что Землю накроет несколько магнитных бурь подряд. Эксперты назвали даты и способы защититься от метеоволнений.