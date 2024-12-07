UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Астаф'єва відреагувала на чутки про свою вагітність різким коментарем: "Пологи пройшли легко"

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Любов Блажко

Даша Астаф'єва, яку запідозрили у вагітності, відреагувала на подібні припущення. У своїх соцмережах відома співачка і модель висловила різкий коментар з цього приводу.

РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки розповідає про це детальніше.

Як Астаф'єва відреагувала на чутки про свою вагітність

У блозі селебриті опублікувала серію кадрів, на яких постала в яскравому образі. Вона позувала в піджаку, лосинах та на підборах. Завершили вбрання ефектний макіяж очей та розпущене волосся.

Фото були зроблені на червоному тлі. У підписі до знімків Астаф'єва відповіла тим, хто вигадує чутки про її особисте життя.

"Я вагітна. В черговий раз без мене мене одружили. Сподіваюсь, пологи минули легко і красиво, як люблять розумники, яким н*х*й робити вже скільки років поспіль", - написала вона. 

Новий образ Даші Астаф'євої (фото: instagram.com/da_astafieva)

Новий образ Даші Астаф'євої (фото: instagram.com/da_astafieva)

Реакція мережі

Тим часом колеги і шанувальники бурхливо відреагували на пост виконавиці. Вони залишили для неї безліч компліментів, а також зазначили, що вона дала просто майстерну відповідь тим, хто так цікавиться її життям. Ось деякі їхні коментарі:

  • "Тепер певна когорта людей буде спокійна і почне розслідування від кого і хто буде. Бо ж прочитають тільки перше речення"
  • "Ви всіх чоловіків кожним своїм фото зведете з розуму"
  • "Це прекрасно"
  • "Мої вітання". 

Даша Астаф'єва відреагувала на чутки про свою вагітність (фото: instagram.com/da_astafieva)

Що відомо про особисте життя Даші Астаф'євої

Про ймовірну вагітність співачки повідомляв оглядач українського шоу-бізу Богдан Беспалов. Він опублікував знімок, на якому інфлюенсерка Даша Квіткова постала разом з Астаф'євою. Остання була у червоній сукні, і після цього Безпалов запідозрив її у вагітності.

Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Також Безпалов раніше повідомляв, що Даша у період повномасштабної війни нібито вийшла заміж. Він заявляв, що коханий зірки - молодий багатій. 

Що стосується самої Даші, то вона не поспішає коментувати тему особистого життя, проте раніше заявляла, що в минулому мала досвід болючих стосунків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша Астаф'єваЗірки шоу-бізнесуЗірки