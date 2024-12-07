Астаф'єва відреагувала на чутки про свою вагітність різким коментарем: "Пологи пройшли легко"

Даша Астаф'єва, яку запідозрили у вагітності, відреагувала на подібні припущення. У своїх соцмережах відома співачка і модель висловила різкий коментар з цього приводу.
РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки розповідає про це детальніше.
У блозі селебриті опублікувала серію кадрів, на яких постала в яскравому образі. Вона позувала в піджаку, лосинах та на підборах. Завершили вбрання ефектний макіяж очей та розпущене волосся.
Фото були зроблені на червоному тлі. У підписі до знімків Астаф'єва відповіла тим, хто вигадує чутки про її особисте життя.
"Я вагітна. В черговий раз без мене мене одружили. Сподіваюсь, пологи минули легко і красиво, як люблять розумники, яким н*х*й робити вже скільки років поспіль", - написала вона.
Тим часом колеги і шанувальники бурхливо відреагували на пост виконавиці. Вони залишили для неї безліч компліментів, а також зазначили, що вона дала просто майстерну відповідь тим, хто так цікавиться її життям. Ось деякі їхні коментарі:
Про ймовірну вагітність співачки повідомляв оглядач українського шоу-бізу Богдан Беспалов. Він опублікував знімок, на якому інфлюенсерка Даша Квіткова постала разом з Астаф'євою. Остання була у червоній сукні, і після цього Безпалов запідозрив її у вагітності.
Також Безпалов раніше повідомляв, що Даша у період повномасштабної війни нібито вийшла заміж. Він заявляв, що коханий зірки - молодий багатій.
Що стосується самої Даші, то вона не поспішає коментувати тему особистого життя, проте раніше заявляла, що в минулому мала досвід болючих стосунків.
Раніше Астаф'єва розповідала, як з неї глузували через проблеми зі шкірою.
А ще Астаф'єва показувала себе у дитинстві.