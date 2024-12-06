39-річну Дашу Астаф’єву запідозрили у першій вагітності
39-річну співачку і модель та волонтерку Дашу Астаф’єву запідозрили у першій вагітності.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал оглядача українського шоу-бізнесу Богдана Беспалова.
Так, блогер-пліткар опублікував знімок, на якій зображена інфлюенсерка Даша Квіткова і Даша Астаф’єва.
Остання позує у червоній сукні вільного крою з помітно кругленьким животиком.
"Вагітна?", - підписав фото Беспалов.
Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Сама ж знаменитість чутки про свою вагітність поки не прокоментувала.
Що відомо про особисте життя Астаф’євої
Рік тому у мережі з’явилися чутки, що Даша під час повномасштабного вторгнення вийшла заміж. Цю інформацію "злив" про волонтерку Беспалов.
Він із посиланням на свої джерела заявив, що обранець артистки - молодий багатій. Особисте ж життя модель приховує через невдалий минулий досвід.
Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Після складних стосунків минулих років Астаф'єва приховує все, що пов'язано з особистим. Можна зрозуміти... Їй у багатьох питаннях пощастило, крім чоловіків. Однак зараз Даша щаслива в офіційному шлюбі з молодим хлопцем, який на 10+ років молодший за неї. Він обожнює свою дружину і дуже піклується. Вони як лід і полум'я, але гармонійно доповнюють одне одного", - ділився інсайдер.
До слова, у 2016 році Астаф'єва мала стосунки з бізнесменом Артемом Кімом. Через рік пара оголосила про заручини. У 2021 році знаменитість повідомила про розставання з коханим.
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