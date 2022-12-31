Аспірин, грейпфрутовий сік, фарби: лікарі розповіли про неочевидні речі, які здатні вбити вашу печінку

Алкоголь дуже сильно діє на печінку і вбиває її. Цей факт абсолютно ні для кого не є секретом. Але ще є речі, які впливають на роботу цього органу.

Про ці несприятливі фактори розповіли лікарі на сторінці sviy.doc в Instagram.

Які чинники впливають на роботу печінки?

Вірусні гепатити. Щеплення, скринінг, своєчасна терапія – медицина вже вигадала, що з цим робити. Не нехтуйте.



Зайвий жир в організмі – це зайвий жир у печінці. Глобально це також може призвести до цирозу.

Медикаменти! Абсолютно будь-який препарат може спричинити пошкодження печінки різної тяжкості. Відповідно, комбінувати алкоголь із медикаментами – це завжди погана ідея. Для одних груп цей ризик доведений (наприклад антибіотики), інші комбінації можуть стати неприємною несподіванкою для вашого організму. Тому ліки приймаємо виключно за показаннями та призначенням лікаря.

Грейпфрутовий сік – поганий напій для запивання пігулок. Він забирає він активність знешкоджуючих ферментів і токсичний вплив ліків зростає. Крім впливу на печінку, це призводить до непередбачуваних терапевтичних ефектів та завищення фактичної дози.

Лісові гриби. В деяких країнах їх збір заборонений через токсичний вплив на печінку.

Взуттєві фарби, лаки та подібні субстанції, їх виробництво, пестициди, політанти, побутова хімія. Працювати з ними потрібно в приміщеннях, що добре провітрюються, користуючись відповідним респіратором, без присутності дітей. Банальне "вдихання фарби" може закінчитися невідкладною трансплантацією печінки.



Аспірин – протипоказаний дітям до 12 років, єдиний виняток – синдром Кавасакі. Механізм не встановлений, ацетилсаліцилова кислота, особливо на тлі респіраторних вірусних захворювань, викликає гострий жировий гепатоз.