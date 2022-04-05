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"Ашан" частично сворачивает свою работу на территории России

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Москва, Вторник 05 апреля 2022 14:40
"Ашан" частично сворачивает свою работу на территории России Фото: Ашан не будет продавать импортные товары на территории РФ (auchan.ua)
Автор: Александр Белоус

Французская сеть супермаркетов "Ашан" решила частично сократить свою деятельность на территории России. Головной офис принял решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте "Ашан Украина".

Как отмечается в сообщении, это означает, что:

  • Не будут открываться новые магазины.
  • Не будут ремонтироваться существующие магазины.
  • Не будет осуществляться поддержка ИТ-технологий и проектов.
  • Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например, кассовое, логистическое, коммерческое и тому подобное.
  • Не будут поставляться импортные товары в РФ - а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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