Ас ВСУ исполнил 20 фигур высшего пилотажа за 10 минут: видео "небесной хореографии"

За штурвалом боевого воздушного судна находился летчик первого класса полковник Юрий Булавка.

Ас после взлета исполнил "петлю Нестерова" ("мертвая петля"), затем ряд других сложных маневров: "колокол", "перевернутый полет", "бочка" и так до самого захода на посадку.

В бригаде отметили, что каждая из фигур высшего пилотажа - элемент реального боя, а не просто "красивый маневр в воздухе".

Пилот признался, что мечтал о небе с детских лет, и достичь цель удалось благодаря поддержке родителей, учителей и упорному труду на земле и в воздухе.

"Показать, насколько маневренной может быть "железная птица", выжать из нее максимум, приложив к этому максимум своих усилий - для меня высшая награда", - рассказал Булавка.

Также он отметил, что летчик-истребитель должен уметь применять воздушное судно на его максимальных пределах соблюдая безопасности как для себя, так и для людей в целом.

"Сам пилотаж выглядит красиво, но все это основные маневры воздушных боев, где пилот выкладывается полностью, чтобы одолеть врага, сохранить свою жизнь и выйти из битвы победителем", - добавил военный ас.

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