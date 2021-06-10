Ас ЗСУ виконав 20 фігур вищого пілотажу за 10 хвилин: відео "небесної хореографії"

За штурвалом бойового повітряного судна знаходився льотчик першого класу полковник Юрій Булавка.

Ас після зльоту виконав "петлю Нестерова" ("мертва петля"), потім ряд інших складних маневрів: "дзвін", "перевернутий політ", "бочка" і так до самого заходу на посадку.

У бригаді зазначили, що кожна з фігур вищого пілотажу - елемент реального бою, а не просто "красивий маневр у повітрі".

Пілот зізнався, що мріяв про небо з дитячих років, і досягти мети вдалося завдяки підтримці батьків, вчителів і наполегливій праці на землі та у повітрі.

"Показати, на скільки маневреним може бути "залізний птах", витиснути з нього максимум, приклавши до цього щонайбільше своїх зусиль - для мене найвища нагорода", - розповів Булавка.

Також він зазначив, що льотчик-винищувач повинен вміти застосовувати повітряне судно на його максимальних межах дотримуючись безпеки як для себе, так і для людей в цілому.

"Сам пілотаж виглядає красиво, але все це основні маневри повітряних боїв, де пілот викладається повністю, аби здолати ворога, зберегти своє життя і вийти з битви переможцем", - додав військовий ас.

Відео: пілот ЗСУ показав 20 фігур вищого пілотажу за 10 хвилин