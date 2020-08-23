Артист-"педофил" выиграл дело против Украины в Европейском суде: триумф справедливости

Украина выплатит заслуженному артисту Игорю Завадскому, которого удерживали за решеткой почти пять лет, компенсацию. Аккордеониста подозревали в развращении детей, однако впоследствии оправдали. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

Также артист получил от Министерства юстиции Украины письмо, что они обязуются в трехмесячный срок выплатить ему материальную компенсацию, назначенную Европейским судом.

Завадский рассказал, как ему пришло письмо еще в 2017 году, которое предлагало через Европейский суд мировое соглашение и 4 тысячи евро. В обмен на то, чтобы артист отказался от рассмотрения своих жалоб в Европейском суде. Этим фактом правоохранительная система Украины фактически признала поражение в деле.

"А сегодня я получил от Министерства юстиции Украины письмо уже напрямую, что они обязуются в трехмесячный срок выплатить мне материальную компенсацию, назначенную Европейским судом. За незаконное задержание милицией 23.03.2012; за незаконное взятие под стражу, без малейших законных оснований, и за длительное незаконное лишение свободы в СИЗО (изоляторе временного содержания). А именно, 50 месяцев и три недели (больше 4-х лет). Основание для заключения меня под стражу было такое (дословно): "не имеет семьи и постоянного места работы, поэтому может не являться на следственные действия, а позже в суд". При этом, я официально числился как ФОП (частный предприниматель), который сам организовывает свои концерты и они много лет, с 2002-го год, ежемесячно проходят в киевском Доме актера", - написал музыкант.

Отмечается, что Завадский ни одного дня не был в статусе осужденного, поскольку приговор был отменен до вступления его в законную силу. "То есть, официально у меня не было наказания, которое я бы отбывал хотя бы один день. При этом, под стражей пробыл 1543 дня в статусе невиновного", - указал он.

Игорь Завадский выиграл суд (фото: facebook.com/igor.zavadsky.5)

Напомним, что заслуженный артист Украины смертельно болен и находится в реанимации.