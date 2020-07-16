Заслуженный артист Украины смертельно болен и находится в реанимации: детали

Заслуженный артист Украины оказался в реанимации (Коллаж РБК-Украина)

Известный аккордеонист Завадский попал в больницу

Заслуженный артист Украины Игорь Завадский оказался в реанимации. Аккордеонисту диагностировали четвертую стадию СПИДа.

Музыкант сообщил на своей странице в Facebook, что уже около недели находится в реанимации. В больницу он попал с подозрением на коронавирус. Однако обследование показало, что у него более серьезное заболевание.

"Мое затяжное приключение. Сейчас 6-й день в реанимации Бердянска. В главной больнице города. Вчера еще говорили, что двусторонняя пневмония (Ковида нет, тест отрицательный), а после пришел другой тест — у меня еще и 4-я стадия СПИДа", - написал Завадский в соцсетях.

Он добавил, что заражение произошло около 7-8 лет назад и в это время он находился в тюрьме.

"При поступлении брали тест на ВИЧ, дважды у каждого. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ в СИЗО", - предположил музыкант.

Он добавил, что лечение уже начали и предположил, что его резкое ухудшение здоровья весной связано именно с этим заболеванием.

"Лечение от него началось уже сегодня. 7 капельниц в день с сильнейшим антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается. Когда человек резко худеет, это начало 4-й стадии. Я похудел на 10 кг не из-за велосипеда этой весной... В поезде Киев - Бердянск меня сильно продуло кондиционером. 29-го июня. Но в море один раз успел искупаться", - добавил Завадский.

Игорь Завадский оказался в центре скандала, который был связан с педофилией. Ему предъявили обвинение в июле 2013 года и осудили на 13 лет колонии. Его администратор Андрей Бригида получил 7 лет тюрьмы, а водитель Андрей Бойко – наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2016 году Апелляционный суд отменил приговор музыканту Игорю Завадскому. Он был освобожден на поруки, а дело отправлено в суд первой инстанции.