Артерії затвердіють і посиніють: які напої спричиняють утворення тромбів у людини

Тромбоз - утворення згустків крові у кровоносних судинах або в порожнинах серця людини. Тромби забивають судини, у результаті чого може статися інсульт, інфаркт та навіть смерть. Спричинити тромбоз можуть щоденні звички, які ви навіть можете не помічати. Наприклад, ваше харчування.

Які чотири напої можуть викликати тромбоз розповідають на сайті Express.