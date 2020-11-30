Арсенала нет: врач рассказал, спасет ли витамин D от коронавируса

Витамин D не действует против коронавируса (коллаж РБК-Укпаина)

Врач-инфекционист развенчал одно из заблуждений о COVID-19 и витамине D

Многие украинцы думают, что если употреблять ежедневно витамин D, то это может уберечь от инфицирования коронавирусом. К сожалению, это не так. По словам врача-инфекциониста Вадима Аристова, на сегодняшний день нет научных доказательств, что этот витамин борется с COVID-19.

"Это витамин D-3 для взрослого человека. Однако, конечно, семейный врач должен смотреть и корректировать дозу. Все, что общее - не индивидуальное. У тебя могут быть какие-то особые процессы, которые будут требовать корректировки", - рассказал Аристов "Апострофу".

Также врач сообщил, что употребление повышенных доз витамина D может сильно навредить организму. Иммунная система может дать сбоя и состояние организма резко ухудшится.

"Относительно витамина С нет достаточно доказательств для общего населения. Есть отдельные интересные исследования, которые говорят о работниках экстремальных отраслей - спортсмены, люди, которые занимаются зимними видами спорта и тому подобное", - сказал врач.

По словам доктора, для людей, имеющих постоянную физическую нагрузку, повышенная доза витамина вводиться внутривенно, но в нашей доказательной медицине пока не существует универсального арсенала.

"Далее идет витамин Е - тоже 200 международных единиц в сутки. Опять же, не нужно превышать. Относительно цинка тоже есть определенные дозировки, нужно подбирать под возраст и помнить, что передозировка может чрезмерно стимулировать у мужчин их простату. Это может вызвать свои последствия", - резюмировал медик.

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