Арсеналу немає: лікар розповів, чи врятує вітамін D від коронавірусу

Вітамін D не діє проти коронавіруса (колаж РБК-Укпаина)

Лікар-інфекціоніст розвінчав одну з помилок про COVID-19 і вітамін D

Багато українців думають, що якщо вживати щодня вітамін D, то це може вберегти від інфікування коронавірусом. На жаль, це не так. За словами лікаря-інфекціоніста Вадима Аристова, на сьогоднішній день немає наукових доказів, що цей вітамін бореться з COVID-19.

"Це вітамін D-3 для дорослої людини. Проте, звичайно, сімейний лікар повинен дивитися і коригувати дозу. Все, що загальне - не індивідуальне. У тебе можуть бути якісь особливі процеси, які будуть вимагати коригування", - розповів Аристов "Апострофу".

Також лікар повідомив, що вживання підвищених доз вітаміну D може сильно нашкодити організму. Імунна система може дати збій і стан організму різко погіршиться.

"Щодо вітаміну С немає достатньо доказів для загального населення. Є окремі цікаві дослідження, які говорять про працівників екстремальних галузей - спортсмени, люди, які займаються зимовими видами спорту тощо", - сказав лікар.

За словами доктора, для людей, які мають постійну фізичне навантаження, підвищена доза вітаміну вводитися внутрішньовенно, але в нашій доказовій медицині поки що не існує універсального арсеналу.

"Далі йде вітамін Е - теж 200 міжнародних одиниць на добу. Знову ж таки, не потрібно перевищувати. Щодо цинку теж є певні дозування потрібно підбирати під вік і пам'ятати, що передозування може надмірно стимулювати у чоловіків їх простату. Це може викликати свої наслідки", - резюмував медик.

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