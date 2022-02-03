Ароматная пицца дома за 10 минут: простой рецепт приготовления без духовки

Приготовить пиццу дома не составит для вас труда. Если у вас нет духовки - тоже нет проблем.
Рецептом выпечки поделилась в Instagram блогер под названием Вкусные рецепты.
В начинку вы можете положить что захотите, фантазируйте.
Приготовьте тесто. Для этого смешайте яйцо, сметану и муку в емкости. Замешайте венчиком тесто, оно должно получиться, как густая сметана. На скороводку вылейте тесто и под крышкой готовьте минут 5, потом переверните и смажьте томатом или кетчупом, добавьте начинку и в самом конце сыр. Готовьте, пока сыр не расплавится. Быстрая пицца готова!