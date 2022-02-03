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Ароматна піца вдома за 10 хвилин: простий рецепт приготування без духовки

Автор: Styler

Приготувати піцу вдома не складе для вас труднощів. Якщо у вас немає духовки - теж немає проблем.

Рецептом випічки поділилася в Instagram блогер під назвою Смачні рецепти.

Інгредієнти:

  • Яйця-1 шт
  • Сметана-5 ст. л
  • Борошно-5 ст. л
  • Кетчуп
  • Ковбаса
  • Помідор
  • Гострий перчик
  • Сир

У начинку ви можете покласти що захочете, фантазуйте.

Покроковий рецепт приготування

Приготуйте тісто. Для цього змішайте яйце, сметану і борошно в ємності. Замішайте вінчиком тісто, воно повинно вийти, як густа сметана.

На скороводу вилийте тісто і під кришкою готуйте хвилин 5, потім переверніть і змастіть томатом або кетчупом, додайте начинку і в самому кінці сир. Готуйте, поки сир не розплавиться. Швидка піца готова!

Читайте також, що треба додати в тісто, щоб млинці вийшли ніжними і не рвалися.

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