Ароматна піца вдома за 10 хвилин: простий рецепт приготування без духовки

Інгредієнти:

Яйця-1 шт

Сметана-5 ст. л

Борошно-5 ст. л

Кетчуп

Ковбаса

Помідор

Гострий перчик

Сир

У начинку ви можете покласти що захочете, фантазуйте.

Покроковий рецепт приготування

Приготуйте тісто. Для цього змішайте яйце, сметану і борошно в ємності. Замішайте вінчиком тісто, воно повинно вийти, як густа сметана.

На скороводу вилийте тісто і під кришкою готуйте хвилин 5, потім переверніть і змастіть томатом або кетчупом, додайте начинку і в самому кінці сир. Готуйте, поки сир не розплавиться. Швидка піца готова!