В Армянске может повториться экокатастрофа: жителей предупредили об опасности

На химических заводах в Армянске и Красноперекопске, что на территории аннексированного РФ Крыма, может повториться экологическая катастрофа аналогичной той, что была на "Крымском титане" в 2018-м году.

Дело в том, что предприятия химпрома критически нуждаются в воде из Северо-Крымского канала, такое мнение высказал бывший глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын в эфире ObozTV.

Ранее воду из Днепра использовали для того, чтобы разбавлять до безопасной концентрации отходы от производства двуокиси титана.

"Как я понимаю, из-за того, что воды нет, уровень кислоты повысился, и это чуть не привело к экологической катастрофе. Сильно пострадал Армянск, близлежащие села", - напомнил Сергей Куницын.

По словам экс-чиновника, подобная ситуация с "Титаном" может повториться. Ведь Красноперекопск и Армянск - это 45% промышленности Крыма. И там ситуация с водой критическая.

"Без Украины они не смогут решить эту проблему, потому что объективно такого объема воды не существует", - подчеркнул Куницын.

Особенно критично вопрос о нехватке воды в Крыму стоит в летнее время, когда начинается засуха. Отметим, что эксперт Украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд рассказал Крым. Реалии, что аннексированный Россией Крым долго не продержится в условиях климатических изменений. Он не исключает, что Россия может пойти на самые разные сценарии военного вторжения в Украину, и даже открытую войну за Северо-Крымский канал.

Для справки, "Крымский Титан" является крупнейшим производителем диоксида титана на территории Восточной Европы. Предприятие расположено в северной части Крыма на Перекопском перешейке на побережье Сиваша и занимает площадь 4 785 га.

В ночь на 24 августа 2018 года на заводе произошло экологическое ЧП с выбросом загрязняющих веществ - сернистого ангидрида, который вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек носа и глаз, а в худших случаях - отек легких. Уже 20 октября 2018 года на заводе начался поэтапный запуск оборудования.

Ранее мы писали, что в Одессе вода поменяла цвет, а запах от нее стоит невыносимый.