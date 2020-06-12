В Армянську може повторитися екокатастрофа: жителів попередили про небезпеку

На хімічних заводах в Армянську і Красноперекопську, що на території анексованого РФ Криму, може повторитися екологічна катастрофа аналогічна тій, що була на "Кримському титані" у 2018-му році.

Річ у тому, що підприємства хімпрому критично потребують води з Північно-Кримського каналу, таку думку висловив колишній голова Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин в ефірі ObozTV.

Раніше воду з Дніпра використовували для того, щоб розбавляти до безпечної концентрації відходи від виробництва двоокису титану.

"Як я розумію, через те, що води немає, рівень кислоти підвищився, і це ледь не призвело до екологічної катастрофи. Сильно постраждав Армянськ, довколишні села", - нагадав Сергій Куніцин.

За словами ексчиновника, подібна ситуація з "Титаном" може повторитися. Адже Красноперекопськ та Армянськ - це 45% промисловості Криму. І там критична ситуація з водою.

"Без України вони не зможуть вирішити цю проблему, тому що об'єктивно такого об'єму води не існує", - підкреслив Куніцин.

Особливо критично питання про нестачу води в Криму стоїть в літній час, коли починається посуха. Зазначимо, що експерт Українського інституту майбутнього в Києві Андреас Умланд розповів Крим. Реалії, що анексований Росією Крим довго не протримається в умовах кліматичних змін. Він не виключає, що Росія може піти на найбільш різні сценарії військового вторгнення в Україну, і навіть відкриту війну через Північно-Кримський канал.

Для довідки, "Кримський Титан" є найбільшим виробником двоокису титану на території Східної Європи. Підприємство розташоване в північній частині Криму на Перекопському перешийку на узбережжі Сивашу і займає площу 4 785 га.

У ніч на 24 серпня 2018 року на заводі відбулося екологічне НП з викидом забруднюючих речовин - сірчистого ангідриду, який викликає роздратування шкіри, слизових оболонок носа й очей, а в найгірших випадках - набряк легенів. Вже 20 жовтня 2018 року на заводі почався поетапний запуск обладнання.

Раніше ми писали, що в Одесі вода змінила колір, а запах від неї стоїть нестерпний.