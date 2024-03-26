"Армія відновлення": як попасти туди на роботу та скільки зараз платять

Що таке тимчасова зайнятість

Державна служба зайнятості надає можливість тимчасового працевлаштування, як безробітнім, так і особам зайнятим трудовою діяльністю. Така робота може бути громадською або суспільно корисною.

До таких робіт залучають зареєстрованих безробітних, осіб, які перебувають на обліку Державної служби зайнятості, працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку з зупиненням (скороченням) виробництва.

Яку роботу можуть запропонувати

Види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення.

А також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи та послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

Програма орієнтована на працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробітних та інших незайнятих осіб.

З кожною із таких осіб укладається строковий трудовий договір.

Варто зазначити, що у разі відсутності підходящої роботи для зареєстрованого безробітного, підходящою роботою вважається участь у громадських роботах та суспільно корисних роботах.

У разі відмови від 2 пропозицій підходящої роботи щодо участі у громадських роботах та відмови від суспільно корисних робіт в умовах воєнного часу - реєстрація безробітного припиняється.

Види робіт:

Ремонтно-відновлювальні роботи

Будівництво

Розбір завалів, розчищення колій та доріг

Вантажні роботи

С/г роботи

Підтримання громадського порядку

Благоустрій

Заготівля дров

Ліквідація сміттєзвалищ

Будівництво захисних споруд

Догляд за особами з інвалідністю

Супровід та надання соціальних послуг

Надання послуг соціальної підтримки та допомоги родинам учасників АТО

Роботи інформаційно-консультативні

Скільки платять за таку роботу

Оплата за суспільні роботи наразі становить майже 11 тисяч гривень за повний відпрацьований місяць.

Як отримати таку роботу

Долучитися до виконання суспільно корисних робіт може кожний. Для цього потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості. Карта за цим посиланням.