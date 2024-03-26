"Армия восстановления": как попасть туда на работу и сколько сейчас платят

Что такое временная занятость

Государственная служба занятости предоставляет возможность временного трудоустройства как безработным, так и лицам занятым трудовой деятельностью. Такая работа может быть общественной или общественно полезной.

К таким работам привлекают зарегистрированных безработных, состоящих на учете Государственной службы занятости, работников, потерявших часть заработной платы вследствие вынужденного сокращения до 50% предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства.

Какую работу могут предложить

Виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного состояния, проводимых для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного состояния, и их последствий, удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения.

А также не могут быть связаны с предпринимательством или иной деятельностью, направленной на получение прибыли, и к которым относятся работы и услуги, не требующие, как правило, специальной профессиональной подготовки.

Программа ориентирована на трудоспособных лиц, в том числе лиц, не подлежащих призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на работу в условиях военного положения, в том числе безработных и других незанятых лиц.

С каждым из таких лиц заключается срочный трудовой договор.

Следует отметить, что в случае отсутствия подходящей работы для зарегистрированного безработного, подходящей работой считается участие в общественных и общественно полезных работах.

В случае отказа от 2 предложений подходящей работы по участию в общественных работах и отказа от общественно полезных работ в условиях военного времени – регистрация безработного прекращается.

Виды работ:

Ремонтно-восстановительные работы

Строительство

Разбор завалов, расчистка путей и дорог

Грузовые работы

С/х работы

Поддержание общественного порядка

Благоустройство

Заготовка дров

Ликвидация свалок

Строительство защитных сооружений

Уход за лицами с инвалидностью

Сопровождение и предоставление социальных услуг

Предоставление услуг социальной поддержки и помощи семьям участников АТО

Работы информационно-консультативные

Сколько платят за такую работу

Оплата за общественные работы составляет почти 11 тысяч гривен за полный отработанный месяц.

Как получить такую работу

Приобщиться к выполнению общественно полезных работ может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший центр занятости. Карта по этой ссылке.