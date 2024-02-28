"Армія - це як айсберг". Український ветеран пояснив, чому не всі мають бути на фронті

Український ветеран пояснив, що армія - це як айсберг, де військові на фронті - це верхівка цього айсбергу. Щоб вони могли там виконувати свою роботу, багато інших військовослужбовців мають також робити свою роботу.

"В американській армії це навіть пораховано. Для того, щоб якийсь умовний сержант Джон Рембо виконував бойову місію, 11 інших військовослужбовців армії США мають просто нести свою службу, робити свою роботу і не воювати", - пояснив Дикий.

Він додав, що зараз з 1,1 млн українських військових на фронті перебуває десь 300 тисяч. Тобто, у нас співвідношення становить один до трьох, а не один до 11, як у США. І для воєнного часу це дуже жорстке співвідношення, бо насправді мало б бути хоча б один до п'яти.

"Тобто насправді, щоб боєць на нулі дійсно міг нормально воювати й мав великі шанси не загинути, а бити ворога та живим повернутися, це має купа народу забезпечити: щоб в нього вчасно були БК, їжа, транспорт, в разі чого - одразу медична допомога та правильна медична евакуація. Це я говорю про те, що безпосередньо стосується бійця в окопі. А скільки ще є всього іншого. Оцей мільйон людей, які служать, це вся наша логістика, всі склади, весь транспорт, все пальне. Сюди ж входять і всі шпиталі. Логічно, що лікарі із військових шпиталів не воюють в окопі, це не їхня роботу, їхня робота - рятувати тих, кого звідти привозять. Але вони також військовослужбовці", - пояснює ветеран.

Євген Дикий зауважив, що армія - це дуже великий організм, "в якому мають працювати та крутитися всі коліщатка", але не всі мають бути на фронті. Частина військових має забезпечувати бійців на фронті можливостями, щоб нормально воювати.