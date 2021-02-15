Архитектура пост-ковида: вот так могут выглядеть города после пандемии (фото)

Архитекторы уверены, что люди смогут сохранить все, что было в жизни до пандемии, но придется изменить концепцию и дать возможность сохранить социальную дистанцию. Поменяется подход к постройке дорог и мостов. Машины и велосипедисты, а также пешеходы – будут разделены друг от друга полностью. А под мостами будут специальные места для общественного пользования, где будут магазины и зоны отдыха.

Архитектура будущего (Скриншоты)

Подход к обслуживанию клиентов будет изменен и специалисты из Кувейта показали надувную капсулу для ресторанов, которая поможет сохранить социальную дистанцию. Она изготовлена из экологически чистой смолы и ее можно будет просто надувать через фильтры. Такую конструкцию можно будет использовать для каждого стола.

Архитектура будущего (Скриншот)

На улицах можно будет оборудовать не только пространства для передвижения, но и специальные места с подсказками для работы на открытом пространстве.

Архитектура будущего (Скриншот)

Архитекторы из Кувейта также представили дизайн мечети будущего. Она позволит прихожанам полностью отключаться от улицы и внешнего мира.

Архитектура будущего (Скриншот)

Дома будущего будут расположены вдали от городских центров и там будут проектировать специальные места для уединения, свежего воздуха и невероятных видов из окон.

Архитектура будущего (Скриншот)

Две студии дизайнеров спроектировали невероятное место для отдыха – плавучий курорт Гайя, на котором будут совершенно новые строительные технологии и устойчивость. Для гостей будут построены гостевые капсулы с прозрачным дном.

Архитектура будущего (Скриншот)