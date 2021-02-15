Архітектура пост-ковіду: ось так можуть виглядати міста після пандемії (фото)

Архітектори впевнені, що люди зможуть зберегти все, що було в житті до пандемії, але доведеться змінити концепцію і дати можливість зберегти соціальну дистанцію. Зміниться підхід до будівництва доріг і мостів. Машини та велосипедисти, а також пішоходи – будуть розділені один від одного повністю. А під мостами будуть спеціальні місця для громадського користування, де будуть магазини та зони відпочинку.

Архітектура майбутнього (Скріншоти)

Підхід до обслуговування клієнтів буде змінено і фахівці з Кувейту показали надувну капсулу для ресторанів, яка допоможе зберегти соціальну дистанцію. Вона виготовлена з екологічно чистої смоли і її можна буде просто надувати через фільтри. Таку конструкцію можна буде використовувати для кожного столу.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

На вулицях можна буде обладнати не тільки простори для пересування, але і спеціальні місця з підказками для роботи на відкритому просторі.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

Архітектори з Кувейту також представили дизайн мечеті майбутнього. Вона дозволить парафіянам повністю відключатися від вулиці та зовнішнього світу.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

Будинки майбутнього будуть розташовані далеко від міських центрів і там будуть проєктувати спеціальні місця для усамітнення, свіжого повітря і неймовірних видів з вікон.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

Дві студії дизайнерів спроєктували неймовірне місце для відпочинку – плавучий курорт Гайя, на якому будуть абсолютно нові будівельні технології та стійкість. Для гостей будуть побудовані гостьові капсули з прозорим дном.

Архітектура майбутнього (Скріншот)