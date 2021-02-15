RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Архітектура пост-ковіду: ось так можуть виглядати міста після пандемії (фото)

Автор: Анна Шиканова

Архітектори показали, як можуть виглядати міста після пандемії коронавірусу. В будівлях і місцях загального користування може повністю все змінитися. Людям не доведеться відмовлятися від відвідування нічних клубів або величезних торгових центрів, але концепція і підхід до архітектури повністю зміниться.

Як можуть виглядати міста після пандемії коронавірусу, розповіли та показали на виставці "Форма прийдешніх подій" на Дубайському тижні дизайну. Про це повідомляє СNN.

Популярні новини
Сніговий колапс у Львові: місто продовжує засипати снігом п'ятий день (фото) 11 лютого 2021
У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків 14 лютого 2021
Лікар назвав кращий захист від коронавірусу: ефективніше, ніж звичайні маски 11 лютого 2021
Квашена капуста може бути дуже небезпечною: дієтологи повідомили, кому її не можна їсти 11 лютого 2021
Українські блогери застрягли на засніженій дорозі під Тернополем: служба порятунку відмовилася допомагати 13 лютого 2021
Молоко може нашкодити здоров'ю: медики знайшли ще одне підтвердження 13 лютого 2021
Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали дату 13 лютого 2021
Концерти‌ ‌2021‌ ‌року,‌ ‌на‌ ‌які‌ ‌ми‌ ‌особливо‌ ‌чекаємо‌: Hurts, Jay-Jay Johanson та інші 11 лютого 2021
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепла зима 14 лютого 2021
Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз 11 лютого 2021

Архітектори впевнені, що люди зможуть зберегти все, що було в житті до пандемії, але доведеться змінити концепцію і дати можливість зберегти соціальну дистанцію. Зміниться підхід до будівництва доріг і мостів. Машини та велосипедисти, а також пішоходи – будуть розділені один від одного повністю. А під мостами будуть спеціальні місця для громадського користування, де будуть магазини та зони відпочинку.

Архітектура майбутнього (Скріншоти)

Підхід до обслуговування клієнтів буде змінено і фахівці з Кувейту показали надувну капсулу для ресторанів, яка допоможе зберегти соціальну дистанцію. Вона виготовлена з екологічно чистої смоли і її можна буде просто надувати через фільтри. Таку конструкцію можна буде використовувати для кожного столу.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

На вулицях можна буде обладнати не тільки простори для пересування, але і спеціальні місця з підказками для роботи на відкритому просторі.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

Архітектори з Кувейту також представили дизайн мечеті майбутнього. Вона дозволить парафіянам повністю відключатися від вулиці та зовнішнього світу.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

Будинки майбутнього будуть розташовані далеко від міських центрів і там будуть проєктувати спеціальні місця для усамітнення, свіжого повітря і неймовірних видів з вікон.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

Дві студії дизайнерів спроєктували неймовірне місце для відпочинку – плавучий курорт Гайя, на якому будуть абсолютно нові будівельні технології та стійкість. Для гостей будуть побудовані гостьові капсули з прозорим дном.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з'являються незвичайні маршрути для туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України дизайнархитектурафутуролог
Читайте також
Дитячий садок з Дніпропетровської області потрапив на один з найпрестижніших сайтів про архітектуру
5 помилок, які зіпсують самий дорогий інтер'єр: як робити не варто
Прогноз погоди