Вчені створили концепт житла на Місяці. Ось яким воно може бути (фото)

Яким може бути житло на Місяці

Проєкт створила компанія PneumoCell. Згідно з їхнім задумом, це будуть надлегкі надувні конструкції, вкриті реголітом, що працюватимуть самостійно, виробляючи та переробляючи власний кисень за допомогою сонячної енергії.

"Це житло може служити постійним місячним форпостом, що дозволить використовувати його як базу для різних майбутніх місій. Середовище існування захищає від космічного випромінювання та мікрометеоритів, зберігаючи екіпаж у безпеці та дозволяючи збільшити тривалість місії", - каже Філіп Глезер, докторант Берлінського технічного університету та співавтор дослідження.

Проєкт уже отримав фінансування від Європейського космічного агентства. "Поселення" планують розташувати поблизу одного з полюсів Місяця, де сонячного світла більше.

Ось так може виглядати житло на Місяці (фото: PneumoCell)

Як функціонуватиме космічне житло

Концепції житла на Місяці розробляли й раніше. Проте автори надувних конструкцій наголошують, що вони створили оптимальний варіант.

Під поверхнею Місяця розташують спеціальні теплиці, у яких можна буде за допомогою природного освітлення вирощувати продукти.

"Найважливіше нововведення - дзеркала, які відбивають видиме сонячне світло в оптимальному діапазоні довжин хвиль у теплицю, блокуючи шкідливі частинки радіації", - пояснює архітектор і провідний дизайнер PneumoPlanet Томас Герциг.

За словами вченого, усередині теплиць можна буде самостійно виробляти кисень. А оранжерея також буде житловим простором для екіпажу.

Ось так може виглядати житло на Місяці (фото: PneumoCell)