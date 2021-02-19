Археологов повеселило пикантное изображение на каменной реликвии: фото находки
Археология может быть нескучной и даже похожей на дурачество. Недавно ученые раскопали древнюю реликвию, на которой был изображен фаллос. Забавная находка, которой по предварительным данным около 2 тысяч лет, повеселила даже участников экспедиции.
Фото и подробности опубликовало британское издание Express.
Как сообщается, во время реконструкции автомагистрали между городами Кембридж и Хантингдон (Великобритания) археологи обнаружили каменный жорнов возрастом около 2 тысяч лет, который украшен изображением фаллоса.
Как сказано в сообщении, вдоль трассы A14 было обнаружено множество римских артефактов, среди более 300 каменных орудий и жерновов. Эти инструменты для ручного измельчения зерен встречаются археологам довольно редко, один из камней к тому же имел вульгарное, по нашим временам, изображение.
Пикантная раскопка (фото: Highways England)
"В древнеримском мире фаллос считался важным символом силы и мужественности", - пояснил смысл этого барельефа Стив Шерлок, руководитель отдела археологии автомагистрали A14.
Археологи раскопали изображение фаллоса на каменной реликвии (фото: Highways England)
Стоит отметить, что под Одессой в национальном природном парке "Тузловские лиманы" экологи обнаружили останки древнего неизвестного животного, идентифицировать которого можно будет только после проведения научной профильной экспертизы.
Ранее во время обследования береговой зоны Тузловских лиманов на уровне 8 метров от поверхности земли сотрудники национального парка также находили останки древних животных, которые могли принадлежать мамонту или мастодонту.
До этого сообщалось, что недавно в Украине раскопали 300-тысячелетний зуб мамонта.