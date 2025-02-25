Археологи знайшли старовинні прикраси, які були зроблені з металу космічного походження

Масивний браслет на порожниста напівсфера, які були знайдені серед золотих прикрас бронзового віку, зроблені з невідомого металу. За припущенням дослідників - це залізо метеоритного походження, яке впало з небес.

Таке відкриття зробили в Національному археологічному музею Іспанії. У науковій роботі Сальвадора Ровіра-Льоренса вказується, що металургійні технології на Іберійському півострові понад 3000 років тому були значно розвиненішими, ніж це вважалося раніше.

Скарб Вільєни складається з 66 предметів. Він здебільшого складається з золотих артефактів і був знайдений ще в 1963 році в районі сучасного Аліканте, Іспанія. Цей скарб був визнаний одним з найважливіших прикладів ювелірного мистецтва бронзового віку на Іберійському півострові та і й взагалі - в усій Європі. Ця прикраса, ймовірно, зроблена з космічного металу (фото: tp.revistas/csic es)

Серед усіх предметів інтерес вчених викликало два артефакти - невелика порожниста напівсфера, яка може бути частиною скіпетра або руків'ю меча, та масивний браслет, який нагадує торк. Обидва предмети мали "феромагнітний" вигляд, що свідчить про вміст заліза.

Однак залізна доба в Іберії розпочалася приблизно в 850 році до н.е., а більшість предметів скарбу датуються періодом між 1500 та 1200 роками до н.е. Тому вчені засумнівалися у тому, що цей метал - земного походження.

Річ у тому, що металеві руди, знайдені на поверхні Землі - не єдині джерела заліза. У різних куточках світу знаходять артефакти, які створені з заліза метеоритного походження, датовані до настання залізної доби.

Найвідомішим таким артефактом є залізний кинджал фараона Тутанхамона. Такі бронзові артефакти з метеоритного металу вважаються неймовірно цінними. Браслет, який вироблений з космічного металу (фото: tp.revistas/csic es)

Між залізом з Землі та метеоритним є одна цікава відмінність - це вміст нікелю. В залізі космічного походження його значно більше. Дослідники отримали дозвіл на аналіз знайдених артефактів в Іспанії. Попри корозію, яка могла змінити елементний склад, результати тестів чітко показали, що метеоритне залізо міститься в обох предметах.

"Отримані дані свідчать, що браслет і напівсфера зі Скарбу Вільєни є першими відомими артефактами з метеоритного заліза на Іберійському півострові, що узгоджується з хронологією пізнього бронзового періоду, до початку масового виробництва земного заліза", - кажуть вчені.

Наступний крок дослідників - використати новітні неінвазивні методи аналізу, щоб отримати детальніші дані, які підтвердять унікальність та походження цих артефактів.