Археологи знайшли 300-річний скарб легендарного польського афериста: його історію вважали вигадкою

В кінці 17 та на початку 18 сторіччя у Польщі був відомий відлюдник, авантюрист і жадібний до нажив Антоній Ячевський. Він обманював людей в Кельце, місті поблизу Єленівського хребта.

Згідно з польською легендою, Ячевський переконував людей у своїй цілющій силі, яку "отримав від Матері Божої, яка жила з ним у пустелі", а потім заманював їх у своє гірське поселення.

У той час у Польщі була війна, а по всій країні панувала епідемія чуми. Такий подвійний удар переконав людей поїхати, щоб побачитися з Ячевським. В обмін на отримання його зцілювальних практик люди платили йому золотими та срібними монетами.

Згодом влада схопила та затримала авантюриста, але ув'язнення він уникнув і знову почав обманювати громадян. У 1712 році його знову заарештували та засудили до довічного ув'язнення. При цьому накопичених монет при ньому не знайшли.

За три століття історія Ячевського обросла різними подробицями, а у сучасному світі її взагалі почали вважати просто цікавою легендою.

Тільки у 2022 році металодетектори виявили загадкову схованку з великою кількістю срібних та золотих монет. Два роки знахідку тримали у таємниці - вчені розбиралися, кому ж належав цей скарб.

"Ми довго чекали, щоб оголосити про цю знахідку, майже два роки, але воно того варте, сьогодні ми можемо сказати, що підтвердили справжню історію певної легенди", - розповів очільник дослідницької групи Себастьян Грабовець.

Крім монет, група виявила також золотий гамбурзький дукат 1648 року, який містив зображення Мадонни з немовлям. Оскільки шматок був пробитий, експерти вважають, що його, можливо, носили як медальйон.

"До цього часу Антоній вважався вигаданою особою/міфом/легендою. Знайшовши його скарб, ми підтвердили, що така людина існувала", - додав Грабовець.

Точну кількість монет дослідники не назвали й сказали, що ще триває розслідування. Однак все відомо, що монет дуже багато, більшість з них срібні й всі вони кінця XVII - початку XVIII століть.

Дві з багатьох срібних монет, знайдених металошукачами в горах Польщі. (Фото: Świętokrzyska Exploration Group)