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Археологи нашли 300-летний клад легендарного польского афериста: его историю считали выдумкой

В горах Польши нашли клад афериста, жившего 300 лет назад (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Металлоискатели нашли тайник золотых и серебряных монет, спрятанных в горном массиве в Польше. Оказалось, что они принадлежали легендарному аферисту и жулику и пролежали в горах почти 300 лет.

Что известно о владельце старинных монет и его кладе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.

В конце 17 и начале 18 века в Польше был известный отшельник, авантюрист и жадный к наживе Антоний Ячевский. Он обманывал людей в Кельце, городе близ Еленовского хребта.

Согласно польской легенде, Ячевский убеждал людей в своей целебной силе, которую "получил от Матери Божьей, жившей с ним в пустыне", а затем заманивал их в свое горное поселение.

В то время в Польше была война, а по всей стране царила эпидемия чумы. Такой двойной удар убедил людей уехать, чтобы увидеться с Ячевским. В обмен на получение его лечебных практик люди платили ему золотыми и серебряными монетами.

Впоследствии власти схватили и задержали авантюриста, но заключение он избежал и снова начал обманывать граждан. В 1712 году его снова арестовали и приговорили к пожизненному заключению. При этом накопившихся монет при нем не нашли.

За три столетия история Ячевского обросла разными подробностями, а в современном мире ее вообще стали считать просто интересной легендой.

Только в 2022 году металлодетекторы обнаружили загадочный тайник с большим количеством серебряных и золотых монет. Два года находку держали в тайне – ученые разбирались, кому же принадлежало это сокровище.

"Мы долго ждали, чтобы объявить об этой находке почти два года, но оно того стоит, сегодня мы можем сказать, что подтвердили настоящую историю определенной легенды", - рассказал глава исследовательской группы Себастьян Грабовец.

Помимо монет группа обнаружила также золотой гамбургский дукат 1648 года, который содержал изображение Мадонны с младенцем. Поскольку кусок был пробит, эксперты полагают, что его, возможно, носили как медальон.

"До сих пор Антоний считался вымышленным лицом/мифом/легендой. Обнаружив его сокровище, мы подтвердили, что такой человек существовал", - добавил Грабовец.

Точное количество монет исследователи не назвали и сказали, что продолжается расследование. Однако все известно, что монет очень много, большинство из них серебряны и все они конца XVII - начала XVIII веков.

Две из множества серебряных монет, найденных металлоискателями в горах Польши. (Фото: Świętokrzyska Exploration Group)

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