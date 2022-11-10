Археологи знайшли 2200-річну лазню на узбережжі Червоного моря: як влаштована купальня (фото)

Гігантська купальня має дві круглі конструкції, які називаються толи, з 14 ваннами у кожній. У них наливали прохолодну або трохи теплу воду, а також передбачалося окреме приміщення для гарячих ванн.

Надходила до приміщення вода з двох великих водосховищ, що живляться однією свердловиною.

Як розповів доцент Інституту середземноморської та східної культур Польської академії наук Марек Возняк, ця лазня, ймовірно, використовувалася як місце для відпочинку розміщених там військовослужбовців.

Річ у тому, що в той період у Береніке була значна військова присутність, і місто було центром імпорту товарів та бойових слонів зі Східної Африки.

За словами науковця, ця лазня могла використовуватися людьми, які брали участь у цих операціях, наприклад, екіпажами кораблів.

Руїни стародавньої лазні в єгипетському місті Береніке на узбережжі Червоного моря (фото: Steven Sidebotham / livescience.com)

Лазні в часи еллінізму часто "служили місцем для зустрічей і відпочинку після роботи або спортивних вправ, тому вони часто поєднувалися з гімназіями (спортзалами)", зазначив Возняк.

На руїнах купальні не було знайдено жодних написів, але археологи розкопали тут монети та уламки глиняного посуду - ці знахідки й допомогли дослідникам визначити роки активної діяльності лазні.

Виявлено руїни грецької лазні, якій 2200 років (фото: Steven Sidebotham / livescience.com)

Раніше команда вчених археологів зробила чимало знахідок у Береніке, зокрема 2300-річний форт та 1700-річне соколине святилище зі стелою, на якій написано загадкове послання.

Багато артефактів, знайдених у місті Береніке, належать до періоду еллінізму Стародавнього Єгипту (приблизно з 323 р. до н.е. по 30 р. до н.е.), часу між смертю Олександра Македонського і смертю Клеопатри VII. У цей час на Близькому Сході процвітала грецька культура, зокрема архітектурні стилі.