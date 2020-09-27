Археологи раскопали древнейшее захоронение возрастом более 8 400 лет

В Швеции археологи раскопали древнее захоронение периода каменного века. Ученые определили, что кости, которым более 8 400 лет, принадлежат братьям нашим меньшим – собакам. Раскопки на этом месте ведутся уже пять лет, однако эта находка была сделана совсем недавно.

Об этом рассказывает Daily Mail.

Захоронение с собаками было обнаружено на части крупного участка, где археологи при поддержке местных властей проводят раскопки. Сейчас это самая крупная локация с древностями, над которой работают в Швеции.

Поселение расположено на территории нынешнего Люнгавикена в Зельвесборге и с 2015 года является одним из главных объектов археологии. Во время раскопок команда обнаружила остатки по крайней мере 56 построек, которые когда-то стояли на этом месте, а также столбов и ям.

"Собаки хорошо сохранились, и тот факт, что они похоронены в центре поселения каменного века, уникален", – говорит остеолог Ола Магнелл из музея Блекинге, добавив, что животные были похоронены рядом с людьми.

Считается, что в этом районе в каменном веке жили охотники.

"Погребенная собака каким-то образом показывает, насколько мы похожи на протяжении тысячелетий, когда дело касается таких чувств, как горе и потеря", – говорят археологи.

Собака – первое одомашненное животное, и многие специалисты считают, что без нее вся прочая домашняя живность (коровы, лошади, куры) могла бы вообще не появиться. Считается, что первыми приручили этих животных в Южной Азии.

Напомним, что ранее археологи обнаружили уникальную гробницу, в которой тела расположены особым образом. Подробности и фото – в нашей статье.

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