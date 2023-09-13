Археологи показали артефакти, які знайшли під Києвом. Деяким із них майже тисяча років (фото)

Що відомо про розкопки

Минулого місяця археологи виявили на березі Десни в селі Новосілки Вишгородського району Київської області дерев'яний артефакт. Попередньо, знахідка інтерпретується, як пастка для ловлі риби. Нею відгороджували певну частину ріки/запруди/стариці і потім вибирали/виловлювали здобич.

Зараз співробітникам КЗ КОР "Вишгородський історико-культурний заповідник" спільно з Моніторинговою археологічною експедицією Інституту археології НАН України вдалося зняти "монолітом" цю дерев'яну конструкцію.

"Найближчим часом буде вирішуватись доля знахідки з дослідженням й можливою реставрацією обʼєкта. Сподіваємось, що вона займе гідне місце в експозиції Вишгородського історико-культурного заповідника і слугуватиме унікальним артефактом для подальшого розуміння і вивчення традицій давньоруського Вишгорода й його околиць", - зазначають археологи.

Вчені поки не вказують, який вік даної знахідки.

Вченим вдалося вийняти знайдений артефакт монолітом (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

Які ще знахідки виявили археологи

Раніше Вишгородський історико-культурний заповідник також поділився фото археологічних знахідок, які виявили під час археологічної експедиції.

"На другий день від початку роботи експедиції вийшли на рівень денної поверхні давньоруської доби. Оконтурено кілька господарських об'єктів ХІ-ХІІ ст., подальша вибірка яких має надати цікаві результати. Серед нових індивідуальних знахідок - фрагмент кінської налобної прикраси - решми, а також залізний ключ ХІІ ст", - розповіли археологи.

Знахідки, які виявили археологи у Вишгородському районі (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)