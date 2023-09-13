RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Археологи показали артефакты, найденные под Киевом. Некоторым из них почти тысяча лет (фото)

В Вышгородском районе археологи нашли артефакты XI-XII вв. (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Археологи во время раскопок в Вышгородском районе нашли несколько объектов, которые датируют XI-XII веком. А также исследователям удалось извлечь монолитом артефакт, который они обнаружили на берегу Десны в прошлом месяце.

Фото находок поделился Вышгородский историко-культурный заповедник в Facebook.

Что известно о раскопках

В прошлом месяце археологи нашли на берегу Десны в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области деревянный артефакт. Предварительно, находка интерпретируется как ловушка для ловли рыбы. Ею отгораживали определенную часть реки/запруды/старицы и затем выбирали/вылавливали добычу.

Сейчас сотрудникам КЗ КОР "Вышгородский историко-культурный заповедник" совместно с мониторинговой археологической экспедицией Института археологии НАН Украины удалось снять "монолитом" эту деревянную конструкцию.

"В ближайшее время будет решаться судьба находки с исследованием и возможной реставрацией объекта. Надеемся, что она займет достойное место в экспозиции Вышгородского историко-культурного заповедника и будет служить уникальным артефактом для дальнейшего понимания и изучения традиций древнерусского Вышгорода", - отмечают археологи.

Ученые пока не указывают, какой возраст данной находки.

Ученым удалось извлечь найденный артефакт монолитом (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

Какие еще находки обнаружили археологи

Ранее Вышгородский историко-культурный заповедник также поделился фотографиями археологических находок, которые были обнаружены во время археологической экспедиции.

"На второй день с начала работы экспедиции вышли на уровень дневной поверхности древнерусского периода. Оконтурено несколько хозяйственных объектов ХІ-ХІІ ст., дальнейшая выборка которых должна предоставить интересные результаты. Среди новых индивидуальных находок - фрагмент конского налобного украшения - решмы, а также железный ключ XII века", - рассказали археологи.

Находки, обнаруженные археологами в Вышгородском районе (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

Ранее мы писали о том, что под Киевом археологи обнаружили уникальные захоронения.

Читайте также о том, что на Хортице нашли новые артефакты разной давности.

Читайте РБК-Украина в Google News
археологические раскопкиВышгород