Археологи обнаружили удивительную находку времен викингов: никто даже не ожидал

В Швеции недалеко от Стокгольма археологи раскопали удивительную находку времен викингов. В земле нашли драгоценности: монеты из серебра, браслеты и ожерелья. Как сообщается на сайте Arkeologerna.com, никто из ученых не думал, что на этом месте окажутся такие сокровища.

Среди монет, которые были обнаружены в урне, ученые распознали пять арабских дирхам, а также одну европейскую серебряную монету из французского города Руан. Последняя выделяется еще и тем, что датируется X веком.

Украшения и драгоценности нашли на древней ферме. Клад с серебряными ценностями был спрятан под деревянным полом. Монеты находились в мешочке из ткани, а украшения были в керамическом горшке.

Ученые также нашли там кольца на шею, они прекрасно сохранились. Всего их было 8 штук. В так называемом тайнике кроме колец для шеи были нарукавные кольца, в количестве 2 штук, 2 жемчужины, 1 кольцо, монетные подвески. Пока не ясно, почему жители решили спрятать свои драгоценности.

Найденные монеты демонстрируют обширные связи и процветающую торговлю в Скандинавии эпохи викингов. Некоторые монеты происходят из таких стран, как Англия, Бавария и Богемия.

В Швеции нашли удивительную находку (фото:arkeologerna.com)

Как мы писали ранее, в Турции археологи откопали древнюю статую священника. Ей предположительно около двух тысяч лет.