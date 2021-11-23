Археологи обнаружили самые старые ювелирные изделия в мире (фото)

В пустыне на западе Марокко (страна в Северной Африке) в одной из пещер археологи обнаружили самые старые ювелирные изделия в мире - набор бус из ракушек, которым около 150 тысяч лет.

Об этом сообщает Africa News .

Бусы сделаны из ракушек морских улиток длиной в полдюйма (1,27 см). 33 ракушки были обнаружены во время раскопок недалеко от курорта Эс-Сувейра в Бизмуне.

В Марокко археологи нашли самые старые ювелирные изделия в мире (скриншот с видео)

В ракушках сделаны отверстия, и они покрыты чернилами. По данным ученых, это означает, что люди нанесли на них красное вещество, богатое оксидом железа.

В Марокко археологи нашли самые старые ювелирные изделия в мире (скриншот с видео)

Предполагается, что некоторые из обнаруженных ожерелий использовались в качестве средства общения в древние времена.

В Марокко археологи нашли самые старые ювелирные изделия в мире (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в Марокко обнаружили одних из старейших Homo Sapiens в мире. В 2017 году в Джебель-Ирхуде группа французского исследователя Жан-Жака Хублина нашла останки пяти человек возрастом около 315 тысяч лет.