Археологи виявили найстаріші ювелірні вироби у світі (фото)
У пустелі на заході Марокко (країна в Північній Африці) в одній з печер археологи виявили найстаріші ювелірні вироби в світі - набір бус з мушлів, яким близько 150 тисяч років.
Про це повідомляє Africa News.
Намиста зроблені з мушлів морських равликів довжиною в півдюйма (1,27 см). 33 мушлі були виявлені під час розкопок недалеко від курорту Ес-Сувейра в Бізмуні.
У Марокко археологи знайшли найстаріші ювелірні вироби в світі (скріншот з відео)
У мушлях зроблені отвори, і вони покриті чорнилом. За даними вчених, це означає, що люди нанесли на них червону речовину, багату оксидом заліза.
У Марокко археологи знайшли найстаріші ювелірні вироби в світі (скріншот з відео)
Передбачається, що деякі з виявлених намист використовувалися в якості засобу спілкування в стародавні часи.
У Марокко археологи знайшли найстаріші ювелірні вироби у світі (відео: YouTube)
Варто зазначити, що в Марокко виявили одних з найстаріших Homo Sapiens в світі. У 2017 році в Джебель-Ірхуді група французького дослідника Жан-Жака Хубліна знайшла останки п'яти осіб віком близько 315 тисяч років.
Нагадаємо, у Німеччині археологи відкопали великий скарб часів римських імператорів, I і II століття нашої ери. Були знайдені 5600 срібних динаріїв, які весь цей час перебували в найстарішому районі міста Оберхаузен.
Ми також писали про те, що в Єгипті археологи виявили загублений 4500-річний храм Сонця. Його вік датується серединою 25 століття до нашої ери.