Археологи обнаружили 1200-летний текст с грозным предупреждением

Археологи обнаружили древний текст, которому около 1200 лет. На нем выгравирована старинная надпись на архаичном языке. И в этих словах содержится грозное предупреждение всем нам.

Каменная табличка с надписью была выявлена на юго-востоке Индии студентом-археологом Васудева Редди из Университета Йоги Вемана. Надпись содержит 25 строк. Об открытии рассказало издание The Hindu.

Табличку, которая сделана на сланцевой плите, нашли в деревне Чиннадудьяла в районе Кадапа. Археологи выяснили, что камень является частью столба, что сохранился фрагментами. Интересно, что раскопали его на полях местного фермера.

Датирована надпись VIII веком нашей эры, периодом правления династии Чола - тамильского государства на юге Индии.

В Индии нашли плиту с грозной надписью (фото: thehindu.com)

При расшифровке ученые столкнулись с определенными трудностями, ведь текст выполнен на одном из "мертвых" языков. Но смысл надписи частично удалось понять. В нем говорится о том, что людей, которые сохранят эту табличку, ждет счастье. А тех, кто разрушат ее, ждет беда.

"В тексте также говорится, что люди, которые будут охранять эту надпись и сохранят ее для будущих поколений, получат статус тех, кто имеет право проводить обряд Ашвамедха-яга, а те люди, которые ее разрушат, совершат грех, эквивалентный причинению смерти в Варанаси", - рассказали ученые.

Археологи планируют провести дополнительные раскопки в этом месте, а плиту передадут в местный музей.

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