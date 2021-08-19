Археологи нашли под Кропивницким захоронения, которым 3 и 5 тысяч лет

Данные захоронения были найдены во время раскопок кургана. Их возраст составляет три и пять тысяч лет.

Интересно, что на картах 50-х и 80-х годов курган обозначался высотой один метр. В наши дни он находится почти на уровне поля.

Под Кропивницким археологи нашли древние захоронения (фото: suspilne.media)

В одном захоронении был скелет молодого мужчины, которого похоронили 5 тысяч лет тому назад. Скелет отправили на экспертизу, но он плохо сохранился из-за столь длительного времени и нор грызунов, которые живут в степи.

"Это захоронение было совершено в прямоугольной яме, ориентированной почти по линии восток-запад. Перекрыто было камнями. Четыре плиты лежали поверх этого погребения", - рассказали археологи.

Под Кропивницким археологи нашли древние захоронения (фото: suspilne.media)

Камни, которыми было перекрыто захоронения, передадут в Петровский краеведческий музей. Втором захоронению, которое нашли, почти три тысячи лет.

"Мы его определяем, как киммерийское, потому что положение скелета было на левом боку с руками перед тазом, которое напоминает положение всадника", - добавили эксперты.

Под Кропивницким археологи нашли древние захоронения (фото: suspilne.media)

Археолог Юрий Лукьянченко сделал эскизы из захоронений.

"Это захоронение центральное ямной культуры. Из него сохранилось кости человека, череп, усыпанный краской - минеральной охрой, деревянное угля. Он не просто лежал на земле, а на такой циновке, она отпечаталась, и мы ее зафиксировали", - заявил он.

Директор областного департамента культуры и туризма Ульяна Соколенко отметила, что в области почти 2800 курганов находятся на государственном учете. Это пятая часть всех существующих.